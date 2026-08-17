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Gündem İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki! Galibaf: "Vietnam'dan daha fazla mühimmat kullandılar!"
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İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki! Galibaf: "Vietnam'dan daha fazla mühimmat kullandılar!"

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İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki! Galibaf: "Vietnam'dan daha fazla mühimmat kullandılar!"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’da Vietnam Savaşı’nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi. İran basınında yer alan haberlere göre Galibaf, ABD’nin İsrail ile ortak şekilde 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda Vietnam Savaşı sırasında kullandığından daha fazla mühimmat kullandığını savundu. Galibaf, "Bugün tanık olduğumuz şey iradelerin savaşıdır. Düşmanın İran’da kullandığı ateş gücünün Vietnam Savaşı sırasında kullandığından daha fazla olduğunu gördünüz. Ancak, halkımız dimdik durdu ve hiçbir sonuç alınmadı" dedi.

"Belirli bir caydırıcılık seviyesine ulaşmamız gerekiyor"

Galibaf, "Savaş, barış ve savaşın yıpratıcı etkisi döngüsüne girmemek için belirli bir caydırıcılık seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Ülkemiz istikrar yolunda ilerlemelidir" ifadelerini kullandı.

ABD, 1955’te başlayan Vietnam Savaşı’nda komünist Kuzey Vietnam’a karşı Güney Vietnam’ı desteklemiş, 1965’te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu. Washington yönetimi, 1973’te son muharip birliklerini Vietnam’dan çekmişti.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, askeri çatışmaların ötesine geçerek yoğun bir retorik ve algı savaşına dönüşürken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın açıklamaları bu sürecin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturmaktadır. Galibaf'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarında kullanılan askeri gücü tarihsel bir dönüm noktası olan Vietnam Savaşı ile kıyaslaması rastgele seçilmiş bir söylem değildir. Bu benzetme, Batı ittifakının modern ve muazzam ateş gücüne rağmen sahada kesin bir stratejik zafer elde edemediği algısını küresel kamuoyuna ilan etme çabası taşımaktadır.Askeri doktrinler açısından bakıldığında, milyarlarca dolarlık ileri teknoloji mühimmatın kullanılmasına rağmen asimetrik savunma hatlarının tam anlamıyla çökertilememesi büyük bir maliyet çelişkisini ortaya koymaktadır. Tahran yönetimi, maruz kaldığı bu yoğun bombardımanı bir zafiyet göstergesi olarak kabul etmek yerine, aksine kendi savunma altyapısının ne kadar dayanıklı ve tahkim edilmiş olduğunun bir kanıtı olarak sunmaktadır. Bu durum, bölgedeki geleneksel savaş yöntemlerinin asimetrik direniş hatları karşısında ciddi bir tıkanıklık yaşadığını da gözler önüne sermektedir.Siyasi ve psikolojik açıdan ise bu sert çıkış, hem İran iç kamuoyundaki milli duyguları konsolide etmeyi hem de bölgesel müttefiklerine güven vermeyi amaçlayan bir caydırıcılık hamlesidir. "Ne kadar bomba atarsanız atın, ayaktayız" mesajı, diplomatik masada İran'ın elini zayıflatmamak adına kurulan stratejik bir kalkandır. Sonuç olarak Galibaf’ın ifadeleri, bölgedeki krizin sadece askeri bir güç gösterisinden ibaret olmadığını, çok katmanlı bir yıpratma savaşına evrildiğini açıkça kanıtlamaktadır.
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