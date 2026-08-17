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Dünya Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum
Dünya

Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum

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Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’ndan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın savunma alanındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump’tan destek geldi.

Trump, üç ülkenin anlaşmayı imzalamasını olumlu karşıladığını belirterek, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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