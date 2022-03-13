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Dünya Eski sevgilisi, Musk’ın cimriliklerini tek tek anlattı
Dünya

Eski sevgilisi, Musk’ın cimriliklerini tek tek anlattı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında ilginç itiraflarda bulunan eski sevgilisi Grimes, iki çocuğunun babasının bazı zamanlarda cimrilik yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:28:00 -
Eski sevgilisi, Musk’ın cimriliklerini tek tek anlattı

Kanadalı şarkıcı Grimes, eski sevgilisi Elon Musk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Elon Musk'ın, zengin bir insan gibi yaşamadığını öne sürdü. Vanity Fair'e konuşan Grimes, Los Angeles'ta birlikte yaşarlarken yatağın yan tarafında bir delik bulduklarını anlatarak, "Musk yeni bir yatak almak yerine benden evimdeki yatağı getirmemi istedi." dedi.

"8 gün boyunca fındık ezmesi yedik"

Grimes, "'Oldukça kötü durumda olan 40 bin dolarlık bir evde yaşamasak olmaz mı? Komşuların bizi görüntülediği ve güvenliğin olmadığı bir evde yaşamasak olmaz mı? Neden, sekiz gün üst üste fındık ezmesi yiyorum? dediğim günler oldu." diye konuştu.

 

 

 

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