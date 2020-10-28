  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için Ahmet Efendi Camii’nde tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:31:00 -
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Durmuş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmuş’un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi arayarak taziyelerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı
Dünya

Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un s..
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü
Gündem

‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü

İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e saldıran Emmanuel Macron'u 'kınamak' ile yetinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay