Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için Ahmet Efendi Camii’nde tören düzenlendi.
Törene, Durmuş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmuş’un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi arayarak taziyelerini iletti.