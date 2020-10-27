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Aktüel Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene, Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:17:04 -
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene, Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Durmuş'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- 57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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