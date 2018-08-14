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Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

Eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy, 3 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

14 Ağustos 2018 Salı 11:06
Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

Edinilen bilgiye göre, üç yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy, şikayetlerinin artması üzerine 50 gün önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özsoy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özsoy'un cenazesi, yarın öğle namazını müteakip, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bolvadin'de defnedilecek.

3 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Afyonkarahisar'dan üç dönem milletvekilliği yapan Özsoy, 55. hükümette Sağlık Bakanı oldu.

Özsoy, bir dönem de Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili görevini üstlenmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:06
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy
  4. Halil İbrahim Özsoy
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