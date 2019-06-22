Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski lideri Dimitris Hristofyas'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, 72 yaşındaki Hristofyas'ın solunum problemleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rum lider Nikos Anastasiadis de Hristofyas'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini söyledi. Rum kesiminin 2008-2013 yılları arasında liderliğini yürüten sol parti AKEL'den Hristofyas, daha öncesinde iki dönem Meclis Başkanlığı da yapmıştı.

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