Eski polislere FETÖ'den hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ayrı ayrı görülen davanın duruşmalarına tutuksuz sanıklar A.G, S.T, F.C, M.A, M.D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadıklarını savundu.

'A5' kategorisinde yer alıyorlar

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık A.G'nin örgüt mensubiyeti olup "Say" grubunda yer aldığını, sanık S.T. ile M.A'nın ise örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişilerin yer aldığı "A5" kategorisinde yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.