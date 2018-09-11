Eski nişanlısını rehin alan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Pendik'teki bir lisede yaşanan rehine olayında saldırgan Umut D. "cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, olay, geçen gün Pendik'te Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Piyade er Umut D. nişanlısı Hümeyra K. ile arası açılınca 3 günlük hava değişimi izni alıp Pendik'te yaşayan ailesinin yanına geldi. Kendisinden ayrılan nişanlısını ikna etmek için genç kadının kayıt işleriyle ilgili görev yaptığı Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak ikna edemeyince genç kızı tuvalete kilitleyip elindeki bıçakla rehin aldı.

1,5 SAAT SONRA İKNA OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Hemen devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timleri, 1.5 saatlik müzakere sonunda şüpheliyi ikna etti. Umut D. ve okul aile birliğinde 4 aydır öğrenci kayıt işlemleriyle ilgili çalıştığı öğrenilen Hümeyra K. emniyete götürüldü.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Umut D. sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından "cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"BENDEN GİZLEDİĞİ HESABI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Savcılıkta verdiği ifadesinde Umut D., nişanlısı olan Hümeyra K.'nin uzaktan akrabası olduğunu belirterek, "9-10 yıldır birbirimizi tanırız. 1,5 yıldır da nişanlıyız. Bayburt'ta askerlik görevimi yapıyorum. Birkaç gün önce nişanlımın benden gizlediği facebook hesabı olduğunu öğrendim. Hesabı incelediğimde birden fazla kişiyle görüştüğünü, normal arkadaş konuşmaları dışında cinsel içerikli sohbetler yaptığını öğrendim" dedi.

"AMACIM KORKUTMAK DEĞİLDİ"

Birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini anlatan Umut D., "Çalıştığı okula gidip konuşmak istediğimi söyledim. Tuvalette konuşalım diye kendisi söyledi. Elimdeki ekran görüntülerini gösterip neden beni aldattığını sordum. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada elimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. O sırada tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı elimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene dışarı çıkmasını söyledim. Çıkmayacağını söyledi. Hafif omzuna dokunarak kapıyı kapattım. Amacım nişanlımı korkutmak değildi" diye konuştu.

"PİŞMANIM"

O esnada müzakereci polislerin geldiğini kaydeden şüpheli, "Nişanlıma söyledim. Polisler içeri girmesin diye silahı var şeklinde bağırdı. Çantamda onun sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran resmi vardı. Çantayı alıp omzuna taktı. Konuşmasını çekip ailesine göndercektim. Kabul etmedi. Onu bırakıp polislere teslim oldum. Suçlamayı kabul ediyorum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Mahkemede de ifadesini tekrarlayan zanlı, "cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.