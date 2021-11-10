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Gündem Eski milli sporcudan acı son!
Gündem

Eski milli sporcudan acı son!

Vücut Geliştirme Milli Takımı'nın eski sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:18:00 - 2021-11-10 22:23:27
Eski milli sporcudan acı son!

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Milli sporcu Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.

Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Akdeniz Manşet'in haberine göre; yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Milli sporcu Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.

Birinci olmuştu

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

 

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