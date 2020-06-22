  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:44:20 -
Eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin cenazesi, Hacılar ilçesinde defnedildi.

Kayseri'deki özel bir hastanede bir süredir astım tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde beyninde pıhtı meydana gelmesi sonucu hayatını kaybeden 25. Dönem MHP Milletvekili Kilci için Hacılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Hacılar Cami Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı