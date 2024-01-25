Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'e 'cinsel taciz' suçundan hapis cezası
Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığı tarafından "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Kıyıköy Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ender Sevinç'in "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından yargılandığı dava görüldü.
Vize Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ender Sevinç katılmadı.
Müştekiler B.Ç, M.I, M.K, D.S. ile sanık avukatının yer aldığı duruşma, avukatların cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmasıyla başladı.
Son sözleri sorulan müştekiler önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti.
Sanık avukatının savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sevinç'i "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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Sevinç'in, kararın ardından tutuklandığı öğrenildi.
Ne olmuştu?
2021 yılında 4 müşteki Kıyıköy Belediye Başkanı hakkında "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" iddiasıyla Vize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevinç hakkında soruşturma başlatmış ve 2022 yılında hazırlanan iddianame, Vize Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
İddianamede, Sevinç hakkında" cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Ender Sevinç, 22 Eylül 2023 yılında "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle yargılandığı Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: AA