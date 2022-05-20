Eski kıyafetleri değerlendirme | Tişörtten alışveriş çantası yapmanın hızlı, pratik yolları

Tişörtten alışveriş çantası yapımı, plastik kullanımını azaltmak için gelen kısıtlamalar sebebiyle son yıllarda oldukça popüler. Artık çoğumuz market, manav ve hatta kıyafet alırken bile kendi alışveriş çantalarımızı yanımızda taşıyoruz.

Eski penyeden çanta yapımı ve eski tişörtten dikişsiz çanta yapımı gibi birçok fikir...

İhtiyacınız olacak mazlemeler

Makas

İğne

Cetvel

İplik

Kurşun Kalem

Bant

Adım Adım Eski Tişörtten Çanta Yapımı

Gardrobunuzda atmaya kıyamadığınız tişörtler ve penyeler mi var? Sizin için harika bir kendin yap projesi fikrimiz var. İhtiyacınız olan şeyleri yukarıda sıraladık. Ancak her yöntem için sadece bazılarına ihtiyacınız olacak. O halde eski tişörtleri yepyeni ve tarz çantalara dönüştürmeye başlayalım.

Tişörtten çanta yapımı için eskimiş bir tişörtü seçmekle işe başlayın.

Atmaya kıyamadığınız birden fazla eski tişörtünüz varsa sağlam bir alışveriş poşeti için kalın olanı tercih edin. Kalın kumaşlar daha sağlamdır, kolay kesilir ve daha az esner.

Tişörtten alışveriş çantası yaparken kesimleri düzgün yaptığınızdan emin olun.

Birazdan bir alışveriş çantasına dönüşecek olan tişörtünüzün boyun ve kollarını kesmeniz gerekecek. Birkaç makas hamlesi ile bu işi bitirmek için öncelikle kollar üst üste gelecek şekilde tişörtü katlayın. Ancak tişört katlandığında kesmek zor olacaksa parçaları ayrı ayrı kesmeyi de tercih edebilirsiniz.

Tişörtün kollarını ve boyun kısmını bir makas yardımı ile kesin.

Öncelikle tişörtün kollarından ve boyun kısmındaki dar boşluktan kurtulun. Tişörtünüzün kol dikişlerinin hemen gerisinden, boyundan koltuk altına doğru kesmeye başlayın. Kolları ayrı ayrı kesmeyi planladıysanız kestiğiniz kolu, diğer kol üzerine koyun ve bunu ölçü olarak kullanın. Daha sonra tişörtün boyun kısmını, az önce kestiğiniz kol altlarının hizasına gelene kadar yarım oval olacak şekilde kesin. Alışveriş çantasının ağız ve askısı bitti bile!

Düzgün bir kesim için yuvarlak bir kâseyi tişörtün boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirin. Yumuşak uçlu bir kurşun kalemle kâsenin kenarlarını takip ederek tişörtü çizin ve ardından kesin.

Tişörtünüzün bel bölgesinde kalan kısmını düz bir şekilde kesin.

Tişörtünüzün alt kısmı, alışveriş çantanızın tabanını oluşturacak. Bu bölümü bir makas yardımı ile düzgünce kesin. Yeterince düz bir kesim yapamayacağınızı düşünüyorsanız öncelikle tişörtü ters çevirin. Kurşun kalem ve cetvel yardımı ile düz bir çizgi çekin. Ardından, çizgiyi takip ederek tişörtün alt kısmını kesin. Çıkan parçayı çantanın kulpu olarak kullanmak isterseniz bu parçayı atmayın.

Tişörtün rengi ile uyumlu, sağlam bir ip ile tişörtün alt kısımlarını dikin.

Tişörtünüzün alt kısmının birbiri ile denk gelecek şekilde üst üste geldiğinden emin olun. Tişörtün alt kısmını tersinden dikmeye başlayın. Eğer bu aşamada dikiş makinesi kullanacaksanız zikzak dikiş ayarını kullanmayı tercih edin.

Kestiğiniz parçayı tişörtten alışveriş çantası kulpu olarak değerlendirebilirsiniz.

Alışveriş çantası yapmak için küçük veya daralan bir tişörtü seçtiyseniz tişörtün kol kısmı, çantanın kulpu olmak için küçük kalacaktır. Bu durumda çantanıza bir kulp eklemeniz gerekecek. Tişörtün alt kısmından çıkan parçayı tişörtün kollarından geçirip bağlayın. Bu aşamada daha şık bir kulp için çıkan parçanın kenarlarını dikmeyi de tercih edebilirsiniz.

Eski giysileri değerlendirmenin çok önemli bir ileri dönüşüm projesi olmadığını düşünmeyin. Plastik poşet her ne kadar geri dönüştürülebilir bir malzeme olsa da plastiklerin sadece belirli bir kısmı geri dönüştürülebilmekte. Bu yüzden, sadece bir tişörtü yeniden kullanıma kazandırmakla bile onlarca plastik poşet satın almamış olacaksınız.

Evde geri dönüşüm nasıl yapılır? İşte diğer pratik yöntemler...

Dikişsiz Tişörtten Alışveriş Çantası

Dikişe yatkın olmayan ve hatta kendi düğmesini bile dikemeyenlerden misiniz? Üzülmeyin. Tişörtten alışveriş çantası yapmak için elinize iğne iplik almanıza bile gerek kalmayacak. Bunun için hem çok şık hem çok eğlenceli bir fikrimiz var. Küçük çocukların pullu, payetli ve hâlâ sapasağlam tişörtleri ile rengarenk sevimli alışveriş çantaları yapmaya ne dersiniz? Ayrıca eski tişörtten dikişsiz çanta yapımı işini çocuklarla evde yapılabilecek etkinlikler listesine eklemek de harika bir fikir olabilir. İşte eski tişörtten dikişsiz çanta yapımı için adım adım yapmanız gerekenler:

Tişörtten alışveriş çantası yapmak için tişörtün kollarını ve boyun kısmını oval bir şekilde kesin.

Tişörtün kollarını, boyundan kol altına doğru düzgün bir şekilde kesin. Her iki kolu eşit miktarda kesmeye dikkat edin. Boyun kısmını ise tercihe göre yarı oval veya V olacak şekilde kesebilirsiniz.

Tişörtünüzün bel bölgesinde kalan kısmını düz bir şekilde kesin.

Eski tişörtten dikişsiz çanta yapımı için öncelikle tişörtün bel kısmında dikey şeritler oluşturmak gerekecek. Daha şık şeritler elde etmek için tişörtünüzün alt kısmındaki dikişli alanı kesin.

Tişörtün alt kısmından yakaya doğru düzenli kesikler atarak şeritler oluşturun.

Tişörtün bel kısmının yaklaşık 5-6 cm üzerine renkli bir bandı düz bir şekilde yapıştırın. Ardından tişörtün alt kısmından başlayarak yakaya doğru yaklaşık 1 cm aralıklarla banda kadar kesikler atın. Püsküllerimiz hazır!

Oluşan püskülleri birbirine bağlayarak tişörtün alt kısmını kapatın.

Alışveriş çantanızın püsküllü olmasını istemiyorsanız bu aşamada tişörtü ters çevirin. Tişörtünüzün alt kısmında oluşan her bir püskülü alttakiyle bağlayın. Ardından çantanın şeritleri içeride kalacak şekilde tişörtü çevirin. Tebrikler! Tişörtten alışveriş çantası yapımını başarı ile tamamladınız.

Tişörtten püsküllü çanta yapımı için püskülleri dışarıda bırakın.

Eğer püsküllü bir görünümün hoş olacağını düşünüyorsanız tişörtü ters çevirmeden şeritleri birbiri ile bağlayın.

ESKİ TİŞÖRT-YENİ ÖRME HALI

Eskimiş ve yıpranmış tişörtler makas yardımıyla şeritler halinde kesilir. Tişört kısa ve genişse enine, dar ve uzunsa da boyuna doğru kesilerek maksimum uzunlukta, 3-4 cm eninde şeritler elde edilir. Bu şeritler birbirinin ucuna eklenerek düğümlenir ve sarılır. Şeritlerin birleştirilmesiyle oluşan yumak kalın örgü şişleri ya da tığ ile örülerek paspas ve hatta halı elde edilebilir. Tişörtlerin penye kumaştan yapılması paspas olarak kullanılmasını kolaylaştırır.

ESKİ KRAVATLAR-YENİ SANDALYE

Eskimiş ve artık takılmayan kravatlar atılmamalıdır. Eğer evde oturulan yeri eskimiş, ya da sadece iskeleti kalmış bir sandalye varsa bu kravatlar sandalye iskeletinin üzerine 8 adet yatay ve 8 adet dikey olmak üzere konur ve sepet örgüsü biçiminde birbirilerinin arasından geçirilir. Örgü bittiğinde kravat uçlarını iskelete sabitlemek için dikilebilir, silikon tabancası ya da güçlü bir yapıştırıcı malzemeyle yapıştırılabilir.

ESKİ KAZAK -YENİ TOZLUK

Eskiyen kazakların kolları kazağın kol altı hizasından kesilir. Kesilen kısmın sökülmesini önlemek amacıyla içe doğru katlanarak teyel atar gibi geniş hareketlerle dikilir. Eğer kolun manşet kısmı daralıyorsa, üst kısmına atılan dikiş daha sıkı ya da büzgülü olabilir. Elde edilen malzeme tozluk olarak kullanılabilir. Tozluğun boyunu ayarlamak için kol istenen uzunlukta kesilebilir.

ESKİ HAVLU-YENİ BANYO PASPASI

Hazır bir file alınır ya da tığ ile yünden istenilen ebatlarda bir file örülür. Filenin deliklerinin boyutu en az 3 cm olmalıdır. Eskimiş, yırtılmış ya da yıpranmış havlular 10 cm uzunluğunda ve 2 cm eninde kesilir, bu şeritler filenin her deliğine düğüm atmak suretiyle tek tek bağlanır. Filenin tüm delikleri havlu şeritleriyle kaplanır ve oldukça emici ve kullanışlı bir banyo paspasına dönüşür. Eğer paspasın daha kalın ve emici olması isteniyorsa havludan kesilen şeritlerin uzunluğu 20 cm'ye kadar uzatılabilir.

Modası hiç geçmeyen kot pantolonlar, ne yazık ki zamana meydan okuyamayan kıyafetlerden. Eskiyen, yıpranan, lekelenen kot pantolonlarınızı atmak yerine sağlam kalan kısımlarını değerlendirebilirsiniz. Büyük beden gelen veya eskiyen kotları atmak yerine onları çanta haline getirebileceğiniz pratik yöntemleri…

Eski kot nasıl değerlendirilir?

Eski kotlar genelde çanta ya da ev aksesuarı yapılarak değerlendirilir. Bu ürünlerin kullanılması her zaman tercih edilmese de giyilmeyecek durumda olan eski kotları atmak yerine farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Eski kot nasıl değerlendirilir merak edenlere önerilerimiz;

-Eski kotunuzu paçalarından dikip, içini toprakla doldurduğunuzda saksı olarak kullanabilirsiniz.

-Eski kot parçalarını birleştirerek yastık kılıfı şeklinde kullanabilirsiniz.

-Çok sevimli bir mama önlüğü yapabilirsiniz. Değişik boyutlar ve modellerde yapabilirsiniz.

-Değişik boyutlarda çantalar yapabilirsiniz ve bunları deri kumaş parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

-Amerikan servis yapacağınız kotların cep kısmına çatal bıçak gibi servis ürünleri koyabilirsiniz.

-Tablet ya da telefonunuzu saklayabileceğiniz bir kılıf yapabilirsiniz.

-Kot pantolonlarınızın ceplerini keserek bir panoya yapıştırabilirsiniz.

-Farklı boyutlarda yastıklar ve yastık kılıfları ile dekoratif ürünler yapabilirsiniz.

-Eski kotlardan cüzdanınızı kaplayabilirsiniz. Hasar görmüş cüzdanlarınızı silikon yardımıyla aplayabilirsiniz.

-Eski kotlarınızı çocuklarınıza kıyafet yaparak değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınıza etekler, bluzlardaki detaylar için bu ürünleri kullanabilirsiniz.

Eski kotlar nasıl kullanılır?

*Esi kotları genelde paçacalarını kesip çocuklarınıza şort olarak kullanabilirsiniz. Ancak yine de kumaş artıyorsa, farklı bir ürün için yama yapabilir, şık birer çanta tasarlayabilirsiniz.

*Bunun dışında kotun boyutuna göre çeşitli ev eşyalarınızı kaplayabilirsiniz. Masa, puf, sandalye hatta tabureleri bile kaplayabilirsiniz. Eski kotlardan çanta yapmak en çok tercih edilen geri dönüşüm seçenekleri arasındadır. Kumaşın boyutuna göre farklı kot çeşitleri tercih edebilirsiniz.

*Eski kotlardan yapacağınız bir diğer ürün de puf olacak. Puflar yerde oturulan minderler ya da eski pufunuzun kaplanması söz konusu olabilir. Bunun için malzemelerin varsa değerlendirebilirsiniz ve başarılı biçimde kullanabilirsiniz.

Bilezik

Bir kot pantolonun kalın dikiş kısımnı bileğinizin genişliğinde kesin ve ortadan yapıştırın/dikin. Kestiğiniz küçük bir parçayı püskül formunda kestikten sonra takı malzemesi satan dükkanlardan bulabileceğiniz bir metal parçaya monte edin.