Eski HDP'li vekilin gri listedeki oğlu tutuklandı

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda sağ ele geçirilen firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'Terörden Arananlar Gri Liste'de bulunan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Terörist Çelik, güvenlik tedbirleri altında Hatay Adliyesine götürüldü.

Savcılıktaki sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen terörist, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim tarihinde Hatay Amanoslar’da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını bildirmiş, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında firari olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu duyurmuştu.

Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı ifade edilmişti.