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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
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