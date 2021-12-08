Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı
Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Başakşehir'de karşısına aniden çıkan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, lüks spor otomobilinde maddi hasar oluştu.
Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal lüks spor otomobiliyle otoyolda aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar oluştu.
Uzun yıllar Galatasaray’da ve Milli Takım’da oynayan spor yorumcusu Hakan Ünsal’ın, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de kendi kullandığı otomobille kaza yaptı. Fenertepe yönündeki bir kavşakta meydana gelen olayda, Ünsal kullandığı aracı ile aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle spor otomobil yolda savrulurken Ünsal, kaza sonrası büyük şok yaşadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan eski futbolcunun kullandığı otomobilde maddi hasar oluştu.
İnceleme başlatıldı
Kaza sonrası olay yerine İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Hakan Ünsal