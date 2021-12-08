  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı
Spor

Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Başakşehir'de karşısına aniden çıkan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, lüks spor otomobilinde maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:08:00 -
Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal lüks spor otomobiliyle otoyolda aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar oluştu.

Uzun yıllar Galatasaray’da ve Milli Takım’da oynayan spor yorumcusu Hakan Ünsal’ın, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de kendi kullandığı otomobille kaza yaptı. Fenertepe yönündeki bir kavşakta meydana gelen olayda, Ünsal kullandığı aracı ile aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle spor otomobil yolda savrulurken Ünsal, kaza sonrası büyük şok yaşadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan eski futbolcunun kullandığı otomobilde maddi hasar oluştu.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Ünsal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay