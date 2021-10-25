Eski Galatasaraylı Bruma'dan transfer itirafı

Galatasaray'ın 2013 yılında yüksek bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Bruma, sarı-kırmızılılarda geçirdiği yıllarda etkileyici performanslar göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2017 yazında RB Leipzig'e 15 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdiği Bruma, bu sezon PSV'de kiralık olarak forma giyiyor.

27 yaşına basan Bruma, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deneyimli oyuncu, yaz transfer sezonunda aldığı bir tekliften bahsederek, Beşiktaş ve Sporting maçını değerlendirdi.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Bruma, bu sezon amaçlarının Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olduğunu ancak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan Bruma, Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini belirtti.

İşte Bruma'nın açıklamaları:

Galatasaray'dan sonra Real Sociedad ve Leipzig gibi takımlarda oynadım. Bu takımlarda forma giydikten sonra artık daha komple bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

"Beşiktaş'tan transfer aldım"

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'tan bir teklif aldım. Bunun yanında başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı. Ben şu an PSV'ye odaklanmış durumdayım.

Sporting ve Beşiktaş arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izledim. Sporting iyi bir iş çıkardı. Daha farklı kazanma ihtimalleri de vardı. İyi bir takım ve iyi hocaları var. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

Sporting, yetiştiğim kulüp. Belki gelecekte yeniden oraya dönebilirim. Bu sezon gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.