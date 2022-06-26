Eski Fenerbahçeli yıldızın oğlundan şok sözler! "Babam bizi terk etti"

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza'nın adı son dönemde yine aile içi problemlerle gündemde.

Güiza, oğluna bakmamakla suçlanıyor.

Şimdiki eşi Rocio Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce, Güiza'nın oğlu velayet davasında konuşmuş ve babası hakkında olumlu ifadeler vermişti: "Birlikte çok kötü zamanlar geçirdik ve o bana her zaman her şeyi vedi. Babama yaptıkları için teşekkür ederim."

Ancak şimdi Cristian'ın düşünceleri değişmiş gibi görünüyor.

AS'ta yer alan habere göre; "Sálvame" adlı programda konuşan Cristian, eski Fenerbahçeli hakkında şunları söyledi:

"Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor. Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum."