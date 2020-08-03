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Aktüel

Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:06:35 -
Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da eski eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos 23.10 sıralarında polise başvuruda bulunan S.Ö'nün uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis 3 Ağustos'ta şüpheli Zafer E.'yi Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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