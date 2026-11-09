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Eski eş dehşeti

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Eski eş dehşeti

Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nazmiye Ö. için köy mezarlığındaki alanda cenaze namazı kılındı.

Nazmiye Ö'nün naaşı, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

OLAY

Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etmiş, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerinden kaçan A.P, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

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