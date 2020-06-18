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Aktüel

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan kefaletle serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:58:04 -
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan kefaletle serbest kaldı

ERİVAN (AA) - Ermenistan Ceza Temyiz Mahkemesi, tutuklu bulunan eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ı yaklaşık 4 milyon 150 bin dolar kefaletle serbest bıraktı.

Mahkeme, avukatların başvurusunu değerlendirdikten sonra Koçaryan'ın 2 milyar Ermenistan dramı (yaklaşık 4 milyon 150 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koçaryan, 2008'de düzenlenen protestolar sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2018'de 2 defa tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı.

Ermenistan Temyiz Mahkemesi, geçen yıl haziranda Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

Ermenistan'da 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan, 2008'de anayasal düzeni ihlal etmek ve rüşvet almakla suçlanıyor.

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