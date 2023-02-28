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Yerel Eski emniyet müdürü yakalandı
Yerel

Eski emniyet müdürü yakalandı

Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:10:00 -
Eski emniyet müdürü yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan eski ilçe emniyet müdürü E.İ'nin Fığla Mahallesi'nde bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Konya'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve firari olduğu belirlenen E.İ. yakalandı.

Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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