Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu sordu: Yazıcıoğlu cinayetinde emekli Yarbay Ercüment Güler’in rolü var mıydı?

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Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü köşe yazısında merhum Muhsin Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın emekli Yarbay Ercüment Güler ile ilgili iddialarını hatırlatan Orakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Güler'in hala Yunanistan'da görev yaptığı belirtiliyor'

"Ercüment Güler’in 'Helikopter enkazının bulunmaması için yoğun çaba sarfettiği ekipleri yanlış yönlendirdiği' iddia ediliyordu. Güler'in kaza sonrası BOTAŞ’tan ayrıldığını; Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti’de çalıştığını ve halen Yunanistan’da görev yaptığını belirten Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu’nda şunları söyledi: 'Kaza sonrası helikopterde bulunan İHA muhabirinin telefonundan lokasyonun (Yer konum) tespit edilmesi için bilgiler Avea’ya veriliyor ve BOTAŞ’la paylaşılıyor. Ercüment Güler sürecin başından itibaren kaza bölgesine gidiyor. Vali ve emniyet müdürünü yönlendiriyor. Enkazın bulanamaması noktasında zaman kaybedildi. Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var? Hangi unvanla BOTAŞ personeli ve emekli yarbay olarak ancak kimsenin tanımadığı bir kişi olarak sürecin içinde bu kadar aktif rol aldı? Hakikaten şüpheli bir durum. Zira helikopterin düşürüldüğü gün bu konuda FETÖ'cüler tarafından organize bir çalışma yapılıyor' "

'Kripto FETÖ'cü olabilir'

"Emekli Yarbay Ercüment Güler muhtemelen kripto FETÖ’cü olabilir." diyen Orakoğlu, "Zira son durağının Yunanistan olması bana ilginç geldi. 15 Temmuz sonrasında 20 bine yakın FETÖ’cünün Yunanistan’a kaçtığını biliyoruz. Yunanistan, Türkiye’ye karşı duyduğu kadim düşmanlık nedeniyle ve Doğu Akdeniz, Ege ve adalar sorununu devamlı kaşıyarak ABD başta olmak üzere küresel devletleri arkasına alarak Türkiye’yi kışkırtacak provokasyonlara terör örgütlerine destek ve eğitim vermeye devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunanca’ya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan’ı 'kardeş ülke' olarak nitelendirdi. Darbecilere ve DHKP/C ve PKK’ya kucak açan Yunanistan’ın 'yiğitlik' gösterdiğini savunan Gülen, 'Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan’ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak' değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütü elebaşı Gülen’in kitabını Yunanistan’da yayımlayan Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen’in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti. Tam da körler ve sağırlar birbirini ağırlar diyaloğu!" ifadelerini kullandı.

'YunanistaN FETÖ üyeleri için güvenli bir liman'

Bülent Orakoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2 bin'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir. Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir."

Muhsin Yazıcıoğlu davasında verilen hapis cezaları

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu görevi kötüye kullanma suçlarından 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldılar."