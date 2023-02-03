  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Dev anlaşma! İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz, üs bakım hizmeti sunacak

Türkiye'ye 13 bin kilometre ötedeki ülkeden sürpriz teklif

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çok önemli çağrı: Arayarak bildirin

Lavrov'dan Batıya tehdit gibi mesaj

Eşcinsellerin hakkını savunan 'Almanya İslam'ı projesine darbe! FETÖ'cülere karşı başörtü zaferi

O ülke Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı! Resmen duyurdular: Beklediği önemli haber geldi!

O partide neler oluyor? Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Konsoloslukların kapatılması! Çok önemli detayı açıkladı

Türkiye Sarı Mehmet'i arıyor! Cezaevinde liste yaptı, herkesi teker teker vuruyor.. Sebebi ise şok etti
Gündem Eski ehliyeti olanlar dikkat!
Gündem

Eski ehliyeti olanlar dikkat!

Eski ehliyetleri yenileme işlemleri devam ediyor. İç İşleri Bakanlığı, daha önce 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi süresini 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatmıştı ancak nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaması için bu süreyi tekrar uzattı. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Başvurular nasıl yapılacak, ne kadar ücret alınacak?

Yeniakit Publisher
2023-02-03 14:37:00 -
Eski ehliyeti olanlar dikkat!

İç İşleri Bakanlığı, 19.10.2022 tarihinde yaptığı açıklamayla ehliyet yenileme süresini tekrar uzattı. Ehliyetlerini henüz yeniletmeyen sürücüler bu sürenin ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. Peki, eski tip ehliyetleri ne zaman değiştirmek gerekiyor?

Ehliyet Yenileme Süresi Ne Zaman Sona Erecek?

Daha önce 31 Aralık 2022 olarak duyurulan tarih, 2 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2024'e alındı. Sürücüler eski ehliyetlerini bu tarihe kadar kullanabilecekler.

Eski Ehliyeti Yenilemek İçin Randevu Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme randevunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesindeki, nvi.gov.tr, e-başvurular bölümünden ya da Alo 199 hattından alabilirsiniz.

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

- Kimlik belgesi

- 1 adet biyometrik fotoğraf

- Sürücü sağlık raporu

- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

- Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı

- Adli sicil belgesi

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar, Ücret Nereye Yatırılır?

Eski tip ehliyeti yenisiyle değiştirme ücreti 15 TL’dir. Yeni tip ehliyetini tekrar yeniletmek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödemesi gereken ücret ise 769 TL. Ehliyet yenileme ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığının protokol imzaladığı bankalara yatırabilirsiniz. O bankalar şu şekilde sıralanabilir:

- Akbank

- Aktif Bank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Garanti BBVA

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- PTT Bank

- Şekerbank

- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

- Türkiye Halk Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Ziraat Bankası

Yeni Ehliyetin Özellikleri Nelerdir?

Yeni ehliyetler lazer baskı ile üretiliyor. Ehliyetteki fotoğraf üzerinde kopyalanma riskine karşı özel bir hologram bulunuyor. Ayrıca fotoğrafın arka kısmında ayrı bir güvenlik tasarımı da yer alıyor.

Ehliyet Yenilememe Cezası Nedir?

Kanuni süresi içinde ehliyetinizi yenilemezseniz ehliyetiniz geçerliğini yitirir. Eğer eski ehliyetiniz ile araç kullanmaya kalkarsanız Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesine göre “Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak” fiilinden dolayı idari para cezasına çarptırılırsınız.

Dünya Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23