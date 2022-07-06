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Gündem Eski Dışişleri Bakanı vefat etti
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Eski Dışişleri Bakanı vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 17:01:00 - 2022-07-06 17:02:06
Eski Dışişleri Bakanı vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen'in cenaze töreni cuma günü İstanbul'da yapılacak. 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapan İlter; müsteşarlık ve büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhum Bakanımızın cenazesi, 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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