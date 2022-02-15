Eski cumhurbaşkanının evi polis ablukasında!

Yetkili, geçen ay görevi bırakan Hernandez'in şu anda Honduras'ta olduğunu ve polis özel kuvvetlerinin Pazartesi akşamı başkent Tegucigalpa'daki evinin etrafını sardığını aktardı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı daha önce, Yüksek Mahkeme'ye, adı açıklanmayan bir "Honduraslı politikacının" iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasını isteyen "ABD Büyükelçiliği'nden resmi bir yazı" gönderildiğini söylemişti.

Juan Orlando Hernandez Alvarado'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi amacıyla geçici tutuklama için resmi talepte bulunduğu belgenin görüntüleri yayınlandı.

Sekiz yıl başkanlık yaptıktan sonra 27 Ocak'ta görevi bırakan Hernandez'in, New York savcılarının uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarıyla bağlantısı bulunuyor.

Kardeşi, eski Honduraslı kongre üyesi Tony Hernandez, Mart 2017'de uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta yaptığı açıklamada, Hernandez için "yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemleri gerçekleştirdi ve yasadışı faaliyetten elde ettiği gelirleri kullanarak önemli yolsuzluklara karıştı" dedi.

Hernandez tüm suçlamaları reddetti ve bunların, uyuşturucu lordlarının bir intikam planının parçası olduğunu öne sürdü.