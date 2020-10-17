TOKAT (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Tokat'ta esnaf ziyareti yaptı.



4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.



İnce, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'e ziyarette bulundu.

Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, il il gezmeye devam ettiklerini söyledi.

Bugün de Tokat'ta olduklarını belirten İnce, "Kurucu arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz." dedi.

Azerbaycanlı kardeşlerine destek olmak için Iğdır'a gittiklerini dile getiren İnce, "Oradan Nahcivan'a geçmek istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin vermediler. Haklılarmış, haklı olduklarını da gördük. Biz Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye yanında olmalıdır, oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız." diye konuştu.



