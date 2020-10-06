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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Osmaniye'yi ziyaret etti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Osmaniye'yi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:53:52 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Osmaniye'yi ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Osmaniye'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Osmaniye'ye gelen İnce, Atatürk ve Dr. Ahmet Alkan caddelerinde esnafı ziyaret etti.

İnce, daha sonra kendisi için hazırlanan miting otobüsüne binerek vatandaşlarla selamlaştı.

Programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası günlük hayat gibi siyasette de değişimler yaşandığını söyledi.

Gittiği kentlerde il başkanları ve milletvekillerine son anda haber verdiğini, bunu da kalabalıkların toplanmaması için yaptığını dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Artık insanları bir meydana toplayıp siyaset yapma biçimi değişti. Artık insanların kalabalık olduğu caddelere girerek onlarla teke tek konuşma dönemi geldi. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer sebep ise geçmişte beni destekleyen CHP'li arkadaşlar yönetimden devre dışı bırakılmıştı. Beni karşılayanlar, destek verenler cezalandırılmasın, kılıcın altına girmesinler diye son anda haber veriyorum ki beni karşılamak için program falan yapmasınlar."

"Bin Günde Memleket Hareketi" programını hayata geçirdiklerini ve illeri karış karış dolaştıklarını anlatan İnce, "Biz, zengin toprakların fakir çocukları olmak istemiyoruz. Bugüne kadar 30'a yakın ilimizi gezdik, gezmeye de devam edeceğiz. İllerimizi karış karış geziyoruz, milletimizle dertleşiyoruz. Bugün de Osmaniyeli kardeşlerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

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