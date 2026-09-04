Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan kimdir?

Yerel yönetimlerde uzun yıllar görev üstlenen eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan yaşamını yitirdi. Eraslan, belediye başkanlığının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve İSKİ yönetiminde de görev yaptı.

SIDDIK ERASLAN KİMDİR?

Sıddık Eraslan, 1954 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gitti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Eraslan, öğrencilik yıllarında tekstil sektöründe çalıştı. Mezuniyetinin ardından Adalet Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak hâkimlik stajını tamamladı.

SAVCILIKTAN AVUKATLIĞA GEÇTİ

Eraslan, 1979 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine Cumhuriyet savcısı olarak atandı. Askerlik görevini personel sınıfında yedek subay olarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Askerlik Şube Başkanı Vekili sıfatıyla yerine getirdi.

Askerlik dönüşünde Elazığ’ın Sivrice ilçesine hâkim olarak atanan Eraslan, daha sonra meslekten ayrılarak İstanbul’da avukatlık yapmaya başladı.

SİYASİ HAYATI BAĞCILAR’DA BAŞLADI

Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Eraslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. İlk kez 1992’de düzenlenen yerel ara seçimlerde Bağcılar Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

ÇEKMEKÖY’DE ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Sıddık Eraslan, 1994 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçildi. Sonraki iki seçimde de görevini sürdüren Eraslan, 1994-2009 yılları arasında toplam 15 yıl kesintisiz belediye başkanlığı yaptı.

Başkanlığı döneminde Türk Dünyası Belediyeler Birliği bünyesinde çalışmalar yürüten Eraslan, Balkanlar, Moldova ve Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetimlerle kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına katkı sağladı.

YEREL YÖNETİMLER ALANINDA SEMİNERLER VERDİ

Eraslan, Yerel Yönetimler Akademisi çalışmaları kapsamında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde “Yerel Yönetimler ve Uygulamalar” başlıklı seminerler verdi. Belediye başkanlığının ardından İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eraslan, bu görevini 2019’a kadar sürdürdü.

Gazeteci ve yazar Sibel Eraslan ile evli olan Sıddık Eraslan, üç çocuk babasıydı. İngilizce ve Fransızca bilen Eraslan, 3 Eylül 2026’da 72 yaşında hayatını kaybetti.