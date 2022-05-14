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Gündem ‘Eski Beyoğlu sarhoşu, yeni Avrupa lobilerinin köpeği’
Gündem

‘Eski Beyoğlu sarhoşu, yeni Avrupa lobilerinin köpeği’

Neredeyse her gün haddini aşan laflar eden Hayko Bağdat isimli şahıs bu kez Savcı Sayan'a tükürük saçtı. Ancak Sayan'ın fırtına şiddetindeki tepkisi o tükürükleri Hayko isimli şahsın yüzüne yapıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 12:26:00 -
‘Eski Beyoğlu sarhoşu, yeni Avrupa lobilerinin köpeği’

Yeni Akit/Ankara 

Neredeyse her gün haddini aşan laflar eden Hayko Bağdat isimli şahıs bu kez Savcı Sayan'a tükürük saçtı. Ancak Sayan'ın fırtına şiddetindeki tepkisi o tükürükleri Hayko isimli şahsın yüzüne yapıştırdı.

Savcı Sayan'ın özel şirketleri basmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği; "Her gün bir kurumu basarak nereye varmak istiyorsunuz… Şunu iyi bilin ki; EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ…" mesajını alıntılayan hadsiz Hayko Bağdat ise "Karşı cenahta çok ciddi bir kalitesizlik var malum. Fakat bunun kadar kalitesizi yok bence. Düşün kimleri eleyerek söylüyorum. En hımbılı bu." deyip iğrenç tükürükler saçarak hakaret etme yoluna gitti.

"Haysiyetsiz kripto"

Hayko Bağdat'ın tükürüğü Savcı Sayan'ın aşağıdaki sert mesajıyla ters etki yapıp yüzüne yapıştı:

"FETÖ kanalı Bugün Tv de fonlanırken “tarihsel toprak alacaklı” olduğunu düşündüğün Kürtleri iyi kullanıyordun haysiyetsiz kripto.
Ben Kandıracağın Kürtlerden ve solculardan değilim.
Büyük Ermenistan hayalin Ağrı’da gömülü.
Eski Beyoğlu sarhoşu yeni Avrupa lobilerinin köpeği."


 

 

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