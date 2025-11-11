Eski belediye başkan adayına kanlı suikast! İnşaat kıyafetli katiller sokakta pusu kurup öldürdü

Guatemala’nın El Tejar kentinin eski belediye başkanı adayı José Elías Ramírez Andrés, Chimaltenango'nun Parramos kentinde silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

Parramos'un sokaklarından biri olan Chimaltenango , 8 Kasım Cumartesi günü, Chimaltenango'daki El Tejar'ın eski belediye başkanı adayı José Elías Ramírez Andrés'e karşı silahlı saldırıya sahne oldu.

Ramírez'in yanında bir kadın da öldürüldü. Cumhuriyet Savcılığı (MP) ekipleri olay yerinde en az 27 adet balistik delil buldu.

Ramírez, 2023 seçimlerinde Cabal partisinden belediye başkan adayı olarak katılmış ve ikinci olmuştu.