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Yaşam Eski Bakırköy belediye başkanıı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti
Yaşam

Eski Bakırköy belediye başkanıı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-22 20:45:00 -
Eski Bakırköy belediye başkanıı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti

Eski Bakırköy belediye başkanı ve Galatasaray yöneticisi Ateş Ünal Erzen, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

İki dönem belediye başkanlığı yaptı

2004 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Erzen, 2009 yılında da belediye başkanı seçilmişti.

2014 Yerel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen Erzen, 13 Şubat 2014'te CHP'den istifa etmişti.

2019'da İYİ Parti'den Bakırköy adayı olan Erzen, yüzde 9,26 oy alarak seçilememişti.
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