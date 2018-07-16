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Eski bakanların yeni görevleri belli oluyor!

OHAL uygulamasına bu hafta son verildikten sonra meclis gündeminde, önceki dönem bakanlık yapan pek çok ismin yeni görevlerinin belirlenmesi yer alacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
Eski bakanların yeni görevleri belli oluyor!

18 Temmuz'da olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi planlanıyor. OHAL sonrası dönem için hazırlanan yasa teklifiyle terörle mücadelenin aksamadan sürmesi hedefleniyor. Teklifin hafta başında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Meclis'te bu hafta komisyonlar yeni üyeleriyle çalışmaya başlayacak. 26 üyeli ihtisas komisyonlarında AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti ise 2'şer üye ile temsil edilecek. Haftanın ilk iş günü saat 14.00'te toplanacak Genel Kurul'da partilerin komisyonlara vereceği milletvekillerinin ismi okunarak oya sunulacaklar. Ardından komisyonlar toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcülerini seçecek.

Edinilen bilgilere göre, komisyon başkanları ağırlık olarak eski bakanlardan oluşacak. AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop olacak. Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, KİT Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreya Sadi Bilgiç, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Osman Aşkın Bak olacak.

Adalet Komisyonu'nun ilk mesaisi OHAL sonrası dönem için hazırlanan yasa teklifi olacak. Komisyon teklifi görüştükten sonra yasalaşması için Genel Kurul'a gönderecek. Meclis'in, OHAL sonrası için hazırlanan teklifini yasalaştırdıktan sonra 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
  1. Ordu
  2. Aydın
  3. TBMM
  4. Bakanlar
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