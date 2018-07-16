Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi bakan olan beş isim TBMM'de komisyon başkanlığı görevine getirildi. 5 komisyon ise eski başkanlarla devam edecek.

SEÇİMDEN ÖNCE BAKAN OLAN İSİMLERİN YENİ GÖREVLERİ

Başbakan eski Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu.

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanlarından İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi.

Önceski sistemin son kabinesinde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.

KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE YENİ İSİMLER DE YER ALDI

İlk kez milletvekili seçilen bazı isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu.

Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı seçildi.

Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığına getirildi.

Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Tarım Komisyonu Başkanı seçildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirildi.

Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü (Kastamonu), Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır (İstanbul) ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş (Aydın) oldu.

Seçimlerden önce komisyon başkanı olan 5 isim yeniden aynı görevlere getirildi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa),

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Volkan Bozkır (İstanbul),

Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta (Trabzon),

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç (Isparta),

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç (K.Maraş) oldu.