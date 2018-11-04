Eski bakan hayatını kaybetti
Kütahyalı eski milletvekili ve bir dönem Sağlık Bakanlığı yapanProf. Dr. İsmail Karakuyu, hayatını kaybetti.04 Kasım 2018 Pazar 16:56
Kütahyalı eski bakanlardan Prof. Dr. İsmail Karakuyu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
3 Dönem Kütahya milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakanlığı görevini yürüten 68 yaşındaki Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
2 çocuk babası Karakuyu, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Simav'da toprağa verilecek
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