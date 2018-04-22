Eski Bakan haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saadettin Köpek'e benzetti...

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra malüm çevreler kalemlerinden irin akıtmaya devam ediyor. Devlet Eski Bakanı Rıfat Serdaroğlu, en son yazsında edep sınırlarını iyice aştı. Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Diriliş dizisi karakteri Saadettin Köpek'e benzetti. Serdaroğlu'nun yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Selçuklu İmparatorluğunun yıkılmasına sebep olanların başında dönemin Emiri Sadettin Köpek gelir. Sadettin Köpek benzeri bazı insanları bir türlü tam olarak tarif edemezsiniz, anlatamazsınız!

Şeytanın insan görünümüne girmiş hali deseniz, eksik kalır.

Kendi anasını (vatanını) hem de ta rahminden bıçaklıyor deseniz, ettiği kötülüklerin yanında az kalır.

Tezgahına İslam Dinini koymuş Haçlılara pazarlıyor deseniz, eksik söylemiş olursunuz.

O çağın Muaviye’si deseniz, Yezit benim kabahatim ne, der.

Kendinden başka kimseyi düşünmez, içini açıp baksanız Müslüman Mezarlığı gibidir. Kim ona yardım ettiyse hepsini gömmüştür. Sürekli yalan söyler.

İşte Emir Sadettin Köpek böyle bir iblis idi…

Çağımızda da kendi milletine ihanet eden çok sayıda Emir Sadettin Köpek benzeri çapsız idareciler gelmiştir. Böyle kişileri, kendi ağzından çıkan sözleri ile tarif etmek en doğrusudur. Kimse kendi sözlerini inkâr edemez.

Çok şükür ki, bu çağda bunların tüm dediklerinin sesli ve görüntülü kayıtları mevcuttur;

Bunlardan birinin sözlerini tekrar hatırlayalım mı?

– “Bu gördüğünüz yüzük var ya, işte tüm servetim budur. Bir gün duyarsanız ki çok zengin olmuşum, bilin ki hırsızlık yapmışım demektir” der!"

Yazının devamını ahlak sınırlarını zorladığı için veremiyoruz...