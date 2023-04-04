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Gündem Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.
Gündem

Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-04-04 21:05:00 - 2023-04-04 21:20:05

Hadi Özışık'ın programına konuk olan Eski Bakan ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Türkiye'yi sarsacak açıklamalarda bulundu. Sevigen (Milli İstihbarat Teşkilatı) MİT'in yurt dışında operasyon yaptığını ve üst düzey FETÖ ve PKK militanlarını yakalayarak Türkiye'ye getirdiğini ve bunu henüz devlet yetkililerinin dışında kimsenin bilmediğini söyledi. Asıl önemli iddia ise Amerika'nın muhalefete mektup yazarak iktidara gelince o kişilerin serbest bırakmaları gerektiğini yazdı. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi halinde KHK'lılarla birlikte onları da serbest bırakacağını iddia etti.

Hadi Özışık'a konuşan Sevigen özetle şunları söyledi;


"Şimdiki proje nedir biliyor musun? Bunu kimse bilmiyor. Yeni bir yazı geldi Amerika'dan İlk defa açıklıyorum. Bizim istihbarat örgütümüz MİT yurt dışından 112 tane terör örgütü liderini getirmiş. Yurt dışına gitmiş bastırıp getirmiş. Yani yakalamış. Ukrayna'da yakalamış, Suriye'de yakalamış, Bulgaristan'da yakalamış FETÖ'cüleri, PKK terör örgütünün elebaşlarını yakalayıp getirmiş.


Bir de anlaştığımız ülkelerle suçlu iadesi var terör örgütünün bir kısmını vermiş bir kısmını vermemiş. Onlar da alınıp Türkiye'ye getirilmiş. Bunun üzerine Amerika bir mektup göndermiş CHP'ye. İktidara geldiğinizde bunları çıkaracaksınız diye. Kime geldiğini bilmiyorum ama muhalefete gelmiş. O mektup yakında gelecek bana.


Meral Hanım ile Kemal Bey'in 15 dakikalık otel buluşmasında ne konuşulduğunu tam bilemiyorum. O şimdi gizli tutuluyor ama bu yarın öbür gün bu ortaya çıkacak. Wikiliste olduğu gibi Amerika'daki bir kuruluş açıklıyor bunu."


Konuşmanın ayrıntıları videoda...
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Yorumlar

adam

bunlara oy veren de h...n

Nur

Satılmış masa onlara oy verende aynen
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