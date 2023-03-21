Eski bakan Akarcalı Akit’e konuştu: Koalisyonlar Türkiye’ye hep kaybettirdi

Eski bakan Bülent Akarcalı, akit’e yaptığı özel değerlendirmede, Cumhur İttifakı’nın hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini tek başına rahatlıkla kazanacağını belirterek, “İttifaka destek vermek isteyen partiler, bunu tıpkı MHP’nin yaptığı gibi karşılıksız, gönülden ve ülkemizin geleceği için yapmalıdır” dedi.

Seçimlere günler kala, iki büyük ittifaka partilerin katılarak güç birliği yapmasının doğal olduğunu vurgulayan Akarcalı, “Cumhur İttifakı hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini tek başına alacak güçtedir. Bu ittifaka, ülkenin gelişmesi ve geleceği için destek vermek isteyenler, karşılığında herhangi bir şey beklemeden, aynen MHP’nin yapmış olduğu gibi bunu gönülden yapmalıdırlar. MHP, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Recep Tayyip Erdoğan’la hiçbir pazarlık yapmadı; ‘bana şu kadar milletvekili tahsis ederseniz, şu bakanlıkları verirseniz, kamuda belirli mevkileri MHP’lilere verirseniz…’ gibisinden hiçbir taleple bulunmadı. Tek amacı ülkemizin 1980’li ve 90’lı yıllarını heba eden koalisyon hükümetlerinden kurtarmaktı. Ülkemizin istikrarı için böyle yapması gerektiğini inandı ve bu inancı doğrultusunda da gerekeni yaptı. Son dakikada Millet İttifakı’nın kuvvetlendiğini sanıp bu boş hayal ile ‘ben Cumhur İttifakı’ndan bir şeyler koparabilirim’ anlayışıyla yaklaşan kim olursa olsun buna fırsatçılık denir. Hele oy yüzdeleri kendinden menkul ufak değil, ufacık partilerin, yüzde 0.5-yüzde 1.0 arası oylarla iktidarlara tahakküm etme fırsatlarına yol açılması gelecekte ciddi ihtilaflara yok açar” görüşünü dile getirdi.

Millet İttifakı’nın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” vaadinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin kurtulduğu istikrarsız koalisyonlar dönemini geri getirme riski barındırdığını belirten Akarcalı, “Türkiye’nin kendi yaşanmışlıklarıyla ortaya çıkan gerçekleri var. Şu anda ülkenin ihtiyacı olan şey istikrardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonlarla kaybetti. Altılı masada yaşanan 72 saatlik adaylık krizi, eğer iktidarda yaşansaydı ülkemize milyarlarca dolara mal olurdu” uyarısında bulundu.

“TÜRKİYE KOALİSYON DÖNEMLERİNDE HEP KAYBETTİ”

Türkiye’nin, AK Parti’nin 2002 yılında tek başına iktidar olmasından bugüne dek bir koalisyon yönetimi görmediğini, dolayısıyla bir istikrar dönemi yaşadığını vurgulayan Bülent Akarcalı şunları söyledi: “Türkiye’nin yakın siyasi tarihi; koalisyonlar, kurulup kısa zamanda çöken, yeniden faklı şekilde tesis edilip ancak bir türlü uzun ömürlü olmayan hükümetlerin tarihidir. Türkiye, koalisyon dönemlerinde hep kaybetmiştir. AK Parti’nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden bu yana ise tek parti olarak yönetimi elinde bulundurması koalisyonlar tarihini de kesintiye uğratarak istikrarlı bir yönetim modeli ortaya koydu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halkın oyuyla 2017’de kabul edilmesinin ardından koalisyonlar dönemi de resmi olarak sona erdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kavuştuğumuz istikrarın kıymetini iyi bilmek lazım.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO