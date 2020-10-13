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Aktüel Eski astsubaya FETÖ'den hapis
Aktüel

Eski astsubaya FETÖ'den hapis

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:57:19 -
Eski astsubaya FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay Recep Enis Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Yılmaz, terör örgütü üyesi olmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Yılmaz, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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