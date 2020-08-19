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Teknoloji Eski Apple çalışanından tarihi itiraf!
Teknoloji

Eski Apple çalışanından tarihi itiraf!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Apple'ın eski yazılım mühendisi, şirketin ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli ürettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:26:00 -
Eski Apple çalışanından tarihi itiraf!

Teknoloji devi Apple'ın eski yazılım mühendisinin açıklamaları şok etkisi oluşturdu.

Apple'ın eski çalışanı David Shayer'ın 'TidBits' isimli platforma verdiği bilgilere göre, Apple bir dönem ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli üretti.

Olay 2005 yılında gerçekleşti

İddiaya göre proje 2005 yılında üretilen İPad modelleriyle hayata geçirildi. Özel olarak geliştirilen iPad modelinin veri toplayabilme özelliğine sahip olduğu ortaya çıktı.

Sadece 4 çalışan projeden haberdardı

Apple'ın proje için özel bir oda tahsis ettiği, sadece 4 çalışanının bu projeden haberdar olduğu ortaya çıktı.

Bu projenin başarıyla uygulandığını belirten Apple çalışanı söz konusu modelin iPod görünümlü, radyoaktivite kanıtlarını toplamaya yarayan bir geiger sayacı olarak kullanıldığına inandığını açıkladı.

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