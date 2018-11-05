Eski AK Partili vekil hayatını kaybetti
AK Parti Kurucu üyelerinden ve bir dönem AK Parti Adana Milletvekili Ziyaettin Yağcı, vefat etti. Yağcı'nın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.05 Kasım 2018 Pazartesi 14:49
AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Ziyaettin Yağcı, hayatını kaybetti.
Özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yağcı, bugün yaşam savaşını kaybetti.
Yağcı’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Buruk Mezarlığında toprağa verilecek.
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