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Yerel Eski Ağrı Kadın Doğum Hastanesi'nde yangın çıktı!
Yerel

Eski Ağrı Kadın Doğum Hastanesi'nde yangın çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 17:52:00 -
Eski Ağrı Kadın Doğum Hastanesi'nde yangın çıktı!

Ağrı Merkeze bağlı Leylekpınar Mahallesinde bulunan eski kadın doğum hastanesi binasında, madde bağlamlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ağrı Merkeze bağlı Leylekpınar Mahallesinde bulunan eski kadın doğum hastanesi binasında, madde bağlamlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kadın doğum hastanesi olarak hizmet veren bina, Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine taşınarak boşaltılmıştı.

Binanın boş olmasını fırsat bilen madde bağımlıları tarafından mesken haline getirildiği iddia edilen eski kadın doğum hastanesinde, iddialara göre yine uyuşturucu bağımlıları tarafından yangın çıkartıldı.

Gün içinde ve geceleri kendilerine mesken haline getirdikleri binaya girerek hem kendilerine hem binaya zarar veren madde bağımlılarının içeride ateş yakarak ısındıkları ve ateşin büyüyerek binada yangın çıkmasına neden olduğu iddia ediliyor.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. (İLKHA)
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