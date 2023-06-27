Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf! 'Irak işgali yalan üzerine kuruluydu'

ABD’nin iklim değişikliği özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak işgalinin yalanlar üzerine kurulduğunu kabul etti.

Kerry, Fransız televizyon kanalı LCI'ye Irak işgali süreci hakkında konuştu.

Programı sunan Fransız gazeteci Darius Rochebin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ABD'nin Irak işgaliyle kıyaslanıp kıyaslanamayacağını dile getirerek Kerry'e "Irak'a yalana dayanarak girmek saldırı suçu sayılmaz mı?" diye sordu.

John Kerry ise "Hayır, hayır, hayır. Yani, o dönemde bunun bir yalan olduğunu bilmiyorduk. Kanıtların üretildiğini biliyorsunuz ve insanlar bunların bir yalan olduğunu bilmiyordu." diyerek, Irak'ın yalan söylenerek işgal edildiğini kabul etti.

ABD, 2003 yılında Irak'ı işgal etmeden önce Saddam rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını gerekçe göstermiş ve kanıtları olduğunu öne sürmüştü. Ancak bu iddiaların yalan olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

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Irak'ta hak ihlalleri yaşandığını reddetmeyen Kerry, zamanında bunlara karşı açıklamalar yaptığını söyledi. Ancak Kerry, savaşın ABD tarafından yürütülen bir saldırı eylemi olduğunu reddetti.

Kerry, dönemin ABD Başkanı George Bush'un yalan söylediğini anımsatan gazeteciye "Sizinle Irak savaşını burada şimdi yeniden tartışma konusu yapmayacağım. Daha önce zamanımızı bununla harcadık. Ben girilmesine karşıydım. Yanlış bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ancak Kongre'de bir yalana dayanarak yetkiyi başkana verdik. Bunun bir yalan olduğunu öğrendiğimizde, insanlar karşı koydu ve doğru şeyi yaptılar." diye konuştu.

Amerika'nın Irak işgali

ABD, 20 yıl önce Irak'ı işgal etti. Geride insan hakları ihlalleri, sivil katliamları, işkenceler ve savaş suçları bırakan bu askeri hamle, hala daha istikrarı elde edemeyen bir ülkenin de başlıca mimarı oldu.

11 Eylül saldırısı ve Afganistan işgalinin ardından gözlerin çevrildiği ikinci ülke Irak oldu. Bu dönemde Baas yönetimindeki Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki BM tarafından sürekli bir biçimde yasaklı silahlar üretmekle suçlandı. Yaptırımlar ve siyasi hamleler Saddam'ı yönetimden uzaklaştırmakta yetersiz kalınca, askeri işgal kartı devreye girdi.

20 Mart 2003 tarihinde ABD ve İngiltere öncülüğünde Irak işgali başladı. Irak'a ait askeri ve siyasi merkezler, Baas rejiminin önemli noktaları ani hava saldırılarıyla hedef alındı. Ardından ülkenin güneyindeki Kuveyt ve kuzeydeki Kürt bölgeleri üzerinden hara harekatı başladı. Irak'ın düzenli ordusu kısa bir süre içinde tamamen çöktü, birçok asker savaşmadan teslim olmayı seçti.

Paramiliter grupların ağırlıklı olarak yer aldığı lokal çatışmaların ardından, 9 Nisan'da başkent Bağdat tamamen düştü. Kuzeyde de TBMM'nin tezkereyi geçirmemesi nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen 10 Nisan'da Kerkük, 11 Nisan'da Musul ele geçirildi. Saddam yönetiminin en büyük kalesi Tikrit de 13 Nisan tarihinde kontrol altına alındı. Takip eden süreç içerisinde Irak direnişi Felluce gibi birçok şehirde ağır savaşlara sahne olacak yerel ayaklanmalar ve saldırılar tertip etti.

1 Mayıs'ta ABD başkanı Bush savaşın büyük kısmının sona erdiğini ilan etti. Kısa bir süre sonra, 13 Aralık tarihinde Saddam Hüseyin yakalanarak yargılandı. Saddam yaklaşık 3 sene sonra, 30 Aralık 2006 tarihinde idam edilecekti.

Irak'ın işgalinin ardından ülkede ağırlıklı olarak Sünni ve kısmen Şii silahlı gruplar tarafından ABD ve İngiltere öncülüğündeki güçlere karşı kapsamlı bir direniş hareketi başlatıldı. ABD koalisyonunun hiçbir zaman tam olarak sona erdiremediği silahlı direniş, koalisyon güçlerine ciddi kayıplar verdirdi. Yaklaşık 8 yıllık savaşın ardından ABD, 2011 yılının sonunda ülkeden çekildi. Askeri işgal sürecinde hava saldırılarında ölen siviller, Ebu Gureyb gibi cezaevlerinde yapılan işkenceler, yaygın insan hakları ihlalleri, yasaklı silahların kullanımı gibi birçok olay akıllara kazındı.

ABD'nin çekilmesinin ardından Irak, işgalin sebep olduğu çatışma ve kaos ortamından halen kurtulabilmiş değil. 2003 yılında başlayan ve etkileri günümüze dek süren işgalin doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca sivilin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News