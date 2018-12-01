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Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:12
Ayrıntılar gelecek
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 08:12
George H. W. Bush
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MUSTafa
11 dk önce
YAŞASIN CEHENNEM[katlettigi mahsum iraklılar bekliyor seni]
Nikolas Mollaoğlu
18 dk önce
Babalarin babasi, liderlerin lideri büyük adam icin bir alkis tutalim. 1 dk saygi durusu ve Tanri`dan onu cennette Isa mesih ile karsilamasini isteyelim. Cok üzgünüz.
IhsN
20 dk önce
Cehennemim dibine gitsin...
ayşe gül
22 dk önce
ateşi bol olsun .
Filinta
27 dk önce
“ H. W. Bushh Hayatını Kaybetti” ibaresi Akit’e yakışmayan bir ifade. “H. W. Bush Geberdi” daha uygun olurdu.
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