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Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:12
Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını kaybetti

Ayrıntılar gelecek

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 08:12
  1. George H. W. Bush

YORUM YAZ

  • MUSTafaMUSTafa11 dk önce
    YAŞASIN CEHENNEM[katlettigi mahsum iraklılar bekliyor seni]
  • Nikolas MollaoğluNikolas Mollaoğlu18 dk önce
    Babalarin babasi, liderlerin lideri büyük adam icin bir alkis tutalim. 1 dk saygi durusu ve Tanri`dan onu cennette Isa mesih ile karsilamasini isteyelim. Cok üzgünüz.
  • IhsNIhsN20 dk önce
    Cehennemim dibine gitsin...
  • ayşe gülayşe gül22 dk önce
    ateşi bol olsun .
  • FilintaFilinta27 dk önce
    “ H. W. Bushh Hayatını Kaybetti” ibaresi Akit’e yakışmayan bir ifade. “H. W. Bush Geberdi” daha uygun olurdu.
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