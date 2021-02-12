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Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili şaşırtan iddia
Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili şaşırtan iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ekim ayında koronavirüse yakalandığı dönemde durumunun çok ciddi olduğu ve bunun halktan gizlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 04:01:00 -
Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili şaşırtan iddia

New York Times (NY Times) gazetesinin haberine göre; teşhis koyulduktan sonra Trump'ın durumu o kadar kaygı vericiydi ki solunum cihazına bağlanması bile konuşuluyordu.

Haberini konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandıran NY Times, Trump'da akciğerlerin iltihaplandığı ya da sıvı veya bakteri gibi maddeler içermesiyle oluşan akciğer infiltrasyonu bulunduğunu da yazdı.

Doktoru Sean Conley o süreçte Trump'ın oksijen cihazına bağlı olmadığını söylemişti. New York Times'ın haberine Trump'ın oksijen seviyesinin 80'lere düştüğünü de aktardı.

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