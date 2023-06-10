Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında flaş gelişme

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Florida’daki malikanesinde bulunan "gizli belgeler" nedeniyle yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Trump, kendine ait sosyal medya sitesi TruthSocial aracılığıyla yaptığı açıklamada "tüm zamanların en büyük cadı avı" olarak nitelediği "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki davaya bakacak hukuk ekibinin değiştiğini duyurdu. Avukatlar James Trusty ve John Rowley’in davadan ayrıldığını kaydeden Trump, Trusty ve Rowley’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Bundan sonra Avukat Todd Blanche tarafından temsil edileceğini bildiren Trump, davaya müdahil olacak bir diğer hukuk firmasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Çekilen avukatlardan ortak açıklama

Trusty ve Rowley ise yayınladıkları ortak açıklamada, Trump’a ithafen "Geçen yılı onu savunarak geçirmek bir onurdu. Biden yönetiminin Amerikan adalet sistemini partizanca silahlandırmasına karşı yürüttüğü savaşta haklı çıkacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Çekilme gerekçesi olarak somut bir neden belirtmeyen Trusty ve Rowley, "Dava Miami’de açıldığına göre, bu bizim davadan çekilmemiz ve süreci diğerlerinin yürütmesine izin vermemiz için mantıklı bir an" demekle yetindi.

Hakim karşısına çıkacak

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trump’ın Florida’daki malikanesinde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 100 gizli belgeyle ilgili soruşturma başlatılmış, son olarak hazırlanan iddianamede ulusal güvenlik ile ilgili çok gizli belgelere erişim sağlamakla itham edilen Trump’a toplam 37 suçlama yöneltilmişti. Trump’ın Salı günü Miami’deki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.