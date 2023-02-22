  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

AFAD'dan deprem bölgesi için tedirgin eden açıklama!

Türkiye’de satılan otomobiller! İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik tahmin: Öyle ki fiyatlar uçuşa geçti!

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İşte riskli okullarla ilgili yapılan çalışmalar

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular
Dünya Eski ABD Başkanı: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı
Dünya

Eski ABD Başkanı: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 'savaş yanlısı' bir düzen olduğunu belirterek, 3. Dünya Savaşı'nın hiç bu kadar yakın olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 03:20:00 -
Eski ABD Başkanı: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

Rusya- Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.

"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz." diye konuştu.

Trump, bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu belirterek, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini söyledi. "Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'
Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

Dünya

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

Trump'tan Biden'a tepki: FBI ne zaman harekete geçecek?
Trump'tan Biden'a tepki: FBI ne zaman harekete geçecek?

Dünya

Trump'tan Biden'a tepki: FBI ne zaman harekete geçecek?

Trump'tan Adalet Bakanı'na çağrı: Soruşturmayı sonlandırın
Trump'tan Adalet Bakanı'na çağrı: Soruşturmayı sonlandırın

Dünya

Trump'tan Adalet Bakanı'na çağrı: Soruşturmayı sonlandırın

Trump'ın şirketine 1,6 milyon dolar ceza
Trump'ın şirketine 1,6 milyon dolar ceza

Dünya

Trump'ın şirketine 1,6 milyon dolar ceza

Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı
Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

Gündem

Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi
ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi

Dünya

ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi

ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'
ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'

Dünya

ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'

Putin'e...'" target="_blank">
Trump küreselcileri çıldırttı: 'FBI'da çalışan akılsız insanlardan çok Putin'e...'
Trump küreselcileri çıldırttı: 'FBI'da çalışan akılsız insanlardan çok Putin'e...'

Dünya

Trump küreselcileri çıldırttı: 'FBI'da çalışan akılsız insanlardan çok Putin'e...'

"Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti

Medya

"Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti

Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı
Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı

Dünya

Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23