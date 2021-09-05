Eşinin paylaşımı Paşinyan’ı rezil etti

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Ermeni Milletvekili Hayk Sarkisyan'ın "Başbakan'ın oğlu Aşot Paşinyan 44 gün savaşında en şiddetli çarpışmalarda yer aldı" açıklaması açığa düşerken, bizzat Başbakan Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan’ın paylaşımı sonrası ayağa kalkan muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Muhalefet grupları, Paşinyan’ın oğlunun savaşta yer almadığını belirterek Paşinyan’a ateş püskürdü. Nedeni ise Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan’ın, her şeyi açığa çıkaran sosyal medya paylaşımı.

Annesi, savaşa kendi eliyle gönderdiğini açıklamıştı!

Rusya'nın lenta.ru internet sitesi 1 Ekim'de Paşinyan’ın oğlunun savaşa katılmak için Karabağ'a gittiğini haber yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan da Sputnik Ermenistan'a yaptığı açıklamada, "Oğluma üniformayı giyip gitmesini söyledim. ‘Seni çok seviyorum ama vatan için ölmekten daha onurlu bir şey yok’ dedim" ifadelerini kullanmış, Paşinyan ailesi Ermeni kamuoyunda takdir toplamıştı.

Kendi paylaştığı fotoğrafla kendi yalanını açığa çıkardı!

Ancak bu açıklamadan altı gün sonra Anna Hakobyan, Facebook sayfasında bir aile fotoğrafı paylaştı ve fotoğrafın 5 Ekim'de çekildiğini belirtti. Ashot Pashinyan’ın da fotoğrafta yer aldığı görülürken, Ashot Paşinyan’ın savaşta olduğu iddia edilen bir tarihte annesinin dizinin dibinde selfi çektirdiği ortaya çıktı. Bu da Paşinyan ailesinin savaş sırasında kazandığı takdirin tam tersine büyük tepkiyle karşılaşmasına neden oldu.

Paşinyan’ların düştüğü durumu tiye alan Azerbaycan Faktyoxla Lab sitesi ise olayı, "Anna Hakobyan'ın oğlunu savaşa gönderme fikri acıklı ve manipülasyondur" diye nitelendirdi.