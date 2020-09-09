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Aktüel Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkındaki davada karar
Aktüel

Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkındaki davada karar

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:27:59 -
Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkındaki davada karar

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de eşi Zahide Oğuz’u önce ateş ederek ardından bıçaklayarak, kayınbiraderi Kutlay Oğuz’u da silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Karip Oğuz, biri ağırlaştırılmış olmak üzere iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karip Oğuz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, öldürülen Zahide Oğuz’un annesi Cihan Oğuz ile kardeşleri Arif ve Barış Oğuz da hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya geldi.

Duruşmada söz alan öldürülen Zahide Oğuz’un ailesinin avukatı, sanığın Zahide’ye iki el ateş ettikten sonra ağır yaralıyken 56 bıçak darbesi vurduğunu, eziyet çektirerek öldürdüğünü ifade ederek, bu hususlar gözetilerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Karip Oğuz da, "tasarlama" suçlamasını kabul etmediğini, olay günü eşi eve geldikten sonra suratına tükürdüğünü, kendisini tahrik ettiğini iddia ederek, ‘’Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.’’ dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Karip Oğuz’un eşine yönelik olarak "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme eğilimini göz önüne alarak, verilen cezadan bir indirim yapılmasına gerek olmadığına da hükmetti.

Kutlay Oğuz’u "’kasten öldürme"’ suçundan sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, ayrıca ‘’ruhsatsız silah bulundurma’’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık Karip Oğuz'un tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Duruşma sonrasında Zahide Oğuz’un annesi Cihan Oğuz, ‘’İki çocuğumu kaybettim. Adalet yerini buldu. Allah devletimizi başımızdan eksik eylemesin.’’ dedi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sait Yakışan, sanık Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz’un resmi nikahlı evli oldukları ancak aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıkları, sanığın 10 Kasım 2018’de silahlı olarak maktulün bulunduğu eve gittiği ve aralarında tartışma çıktığı anlatılmıştı.

Mütalaada, tartışma sırasında sanığın önce kayınbiraderi maktul Kutlay Oğuz’a ateş ettiği, sonra yatak odasındaki Zahide Oğuz’a 2 el ateş ettiği ve ardından eşini bıçakladığı belirtilmişti.

Zanlı Karip Oğuz’un maktul Zahide Oğuz’a karşı "tasarlayarak, canavarca hisle eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın maktul Kutlay Oğuz’u "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılması mütalaada talep edilmişti.

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