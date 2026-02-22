  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eşini öldüren katilin jandarmadan kaçtığı anlar ortaya çıktı
Yerel

Eşini öldüren katilin jandarmadan kaçtığı anlar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Çatalca’da 42 yaşındaki eşi Gülten Ürkmez, silahla vurarak öldüren şahısın jandarmadan kaçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrılmıştı. 3 gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etmiş ve başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Şimdi de şahısın motosikletle jandarma ekiplerinden kaçtığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasın yansıyan görüntülerde, şahıs motosikletle jandarmadan kaçmaya çalıştığı görülüyor.

